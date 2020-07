Voetballegende Jack Charlton (85) overleden

Charlton overleed gisteren vredig in het bijzijn van zijn familie, melden Engelse media. „Voor velen een goede vriend, maar ook een zeer geliefde echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader. Wij zijn ongelooflijk trots op het uitzonderlijke leven dat hij heeft geleden en hoeveel plezier hij zijn medemens gaf”, aldus zijn familie in een officieel statement.

De centrale verdediger speelde zijn hele leven voor Leeds United, waar hij tussen 1950 en 1973 maar liefst 773 wedstrijden voor speelde. Leeds was zelf ook hard getroffen na het tragische nieuws. „Het doet ons pijn dat een ware legende van onze club is overleden”, zei Leeds op Twitter. De Engelse club - momenteel actief in de Championship - plaatste ter ere van Charlton nog een video van zijn hoogtepunten in zijn lange carrière bij Leeds.

Jack Charlton - de oudere broer van Manchester United-legende Bobby Charlton - kroonde zichzelf in 1966 met Engeland tot wereldkampioen, door als gastheer van het eindtoernooi West-Duitsland in de finale met 4-2 te verslaan.

Charlton werd later ook trainer van Leeds, met wie hij de First Division in 1969 en de FA Cup in 1972 won. Hij was ook de manager van het nationale elftal van Ierland en leidde de natie naar zijn eerste WK-deelname ooit in 1990, met de kwartfinale als eindstation. In de groepsfase stuitte Charlton overigens op het Nederlands elftal (1-1). Net zoals bij het EK van 1988, met de beruchte goal van Wim Kieft, en het WK van 1994. Beide keren kwam Oranje (respectievelijk 1-0 en 2-0) als winnaar uit de bus.

In 1996 legde Charlton zijn werkzaamheden naast zich neer en genoot hij van zijn pensioen.