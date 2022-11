Belgen spreken verziekte sfeer tegen: ’Er worden leugens verspreid’

„Na die wedstrijd tegen Marokko is er niet veel gebeurd. Er worden veel onwaarheden verteld. Ondertussen is er een gesprek geweest met alle spelers en de technische staf en daar is veel gezegd. Daar dienen dergelijke momenten ook voor”, aldus Hazard.

„We zitten in een lastigere situatie dan we gewend zijn, maar we zijn klaar om er in die laatste wedstrijd voor te gaan. We blijven nog bij elkaar. Dat is ook een kenmerk van een goede ploeg. Die blijven nog dichter bij elkaar als het moeilijk gaat. Dit is echter een van de moeilijkste momenten in mijn internationale carrière, en die duurt toch alweer veertien jaar. Het is nu aan ons om te reageren op het veld. We moeten spelen met de drang om te winnen.”

De Franse sportkrant L’Équipe kwam eerder deze week met het verhaal dat Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne na de wedstrijd tegen Marokko in de kleedkamer neus tegen neus hebben gestaan. Romelu Lukaku zou tussen de twee zijn gekomen. Dat werd door de Belgen tegengesproken. „Het probleem is dat er te veel leugens worden verspreid. Er wordt een situatie geschetst die niet bestaat. Als groep moeten we die negativiteit voorkomen”, aldus doelman Thibaut Courtois.

Spelers vervangen

Aanvankelijk zouden Arthur Theate en Yannick Carrasco aanschuiven voor de persconferentie, maar zij werden vervangen door Hazard en Courtois. „Tot die verandering hebben we besloten tijdens het groepsgesprek. We dachten dat het beter was dat er twee gevestigde namen van de ploeg kwamen.”

België - Kroatië begint donderdag om 16.00 uur.