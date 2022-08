Premium Het beste van De Telegraaf

Jan Janssen greep 55 jaar geleden Vuelta-zege na mentale inzinking ploegmaat

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Jan Janssen heeft bijzondere herinneringen aan de door hem gewonnen Vuelta van 1967. „De ETA had een bom geplaatst en die ging af voordat wij langs kwamen”, vertelt de ereburger van Utrecht. Zowel de Spaanse als Nederlandse kranten (zie scheurkader) pakken uit met de winst van Janssen. Ⓒ René Bouwman

KAPELLEN - Jan Janssen staat vooral bekend als de eerste Nederlandse Tour-winnaar in 1968, maar de wielerheld zorgde een jaar eerder al voor een Oranje-primeur met eindwinst in de Vuelta a España. Vrijdag, tijdens de Gran Salida in Utrecht, is Janssen om die reden present, maar ook als ereburger van de stad. In de aanloop praat hij honderduit over de editie van 55 jaar geleden, die hij eigenlijk niet zou winnen. „De ETA koos in die jaren regelmatig de Vuelta als doelwit”, memoreert Janssen, die zijn ploegmakker Jean-Pierre Ducasse uit de leiderstrui reed. „Die barstte in huilen uit.”