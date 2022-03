KNVB grijpt in: ADO Den Haag moet op zoek naar nieuwe hoofdtrainer

Volgens de reglementen moet de club ervoor zorgen dat er uiterlijk een maand na de eerste wedstrijd zonder Brood weer een trainer met de juiste diploma’s op de bank zit. ADO Den Haag speelt komende maandag voor het eerst zonder zijn voormalig hoofdtrainer. Tegenstander is dan Jong Ajax.

De houding van de licentiecommissie, die erop toe zal zien dat ADO op 7 april weer een trainer met de juiste papieren heeft, is een flinke streep door de rekening van de Haagse club, die met de Bolt Football Holdings een nieuwe eigenaar kreeg. Volgens Brood heeft de nieuwe eigenaar weinig met zijn ontslag te maken, maar betreft het een actie van de algemeen directeur van de club.

Bekijk ook: ADO en trainer Ruud Brood uit elkaar

Na de mededeling van de licentiecommissie probeert ADO Den Haag steun te krijgen om het seizoen toch met de twee assistenten af te kunnen maken. Franken heeft het vereiste diploma niet. Hij kreeg na het ontslag van Brood maar drie kwartier bedenktijd om te beslissen of hij diens taken over wilde nemen. Brood verwijt Franken niets.

Grünholz volgt de opleiding Uefa Pro en is daarom vaak niet op de club. Alleen hoofd opleidingen Albert van der Dussen beschikt bij de Haagse club over de papieren die nodig zijn om de technische staf van een club in het betaald voetbal te mogen leiden.