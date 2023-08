Inter Miami doet het zó goed, dat Lionel Messi zijn competitiedebuut moet uitstellen

Het was de bedoeling dat Messi op 20 augustus voor Inter Miami CF in de Major League Soccer zou debuteren tegen Charlotte FC. Omdat de club uit Florida sinds de komst van Messi echter nogal succesvol is in het bekertoernooi om de Leagues Cup, moet het programma worden aangepast.

Onder aanvoering van de steraanvaller heeft Inter Miami de kwartfinales bereikt van het toernooi voor clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competities. In vier wedstrijden maakte Messi al zeven doelpunten, waarvan zondag twee in het spectaculaire duel met FC Dallas (4-4) dat via strafschoppen werd beslist.

Derde plaats

Inter Miami neemt het vrijdag in de kwartfinale op tegen Charlotte FC. Omdat één van beide clubs op 19 augustus de finale of de wedstrijd om de derde plaats speelt, wordt het onderlinge competitieduel verschoven. Volgens de MLS gaat het beoogde competitiedebuut van Messi nu plaatsvinden op 26 augustus, tegen New York Red Bulls.

De MLS begon eind februari en ligt nu een paar weken stil vanwege de Leagues Cup. Inter Miami staat onderaan, maar hoopt met Messi en de eveneens aangetrokken Spanjaarden Sergio Busquets en Jordi Alba in de gelederen omhoog te klimmen.