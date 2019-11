Russen killen Djokovic en zijn nieuwe helden van Davis Cup

De jonge Rus Andrei Rublev gaat uit zijn dak nadat het beslissende punt tegen Servië is gescoord. Op de klein foto probeert Novak Djokovic zijn wanhopige teamgenoot Viktor Troicki te troosten. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Daar was dan eindelijk het ware drama dat zo bekend is uit de ’goeie ouwe tijd’ van de Davis Cup. In het heetst van de strijd sneuvelde in Madrid zelfs de koelbloedige Servische strijder Novak Djokovic. De nieuwe helden komen uit Rusland en luisteren naar de namen Karen Khachanov en Andrei Rublev. Zij baanden zich stuntend een weg naar de halve finales.