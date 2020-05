Voetbalclub Flamengo lapt regels aan laars

Flamengo, de regerend kampioen van Brazilië en winnaar van de Copa Libertadores in 2019, liet zijn spelers maandag voor het eerst weer trainen, na een onderbreking van twee maanden vanwege de coronapandemie. Volgens de lokale overheid mag dat niet en mogen clubs hun spelers alleen verwelkomen voor checks en tests op het coronavirus.

„Flamengo is geïnformeerd dat niet-essentiële activiteiten tot 25 mei zijn opgeschort”, stelde het hoofd van de gezondheidsautoriteiten in Rio in een verklaring. Het is niet duidelijk of actie ondernomen wordt tegen de club.

Het Braziliaanse profvoetbal ligt sinds medio maart zo goed als stil. Er is nog geen datum voor een herstart. Volgens Walter Feldman, de baas van de Braziliaanse voetbalbond CBF, kan de competitie eind juni opnieuw opstarten.