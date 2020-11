Remco Evenepoel kan weer klimmen na doodsmak

Dat gebeurde tijdens de Ronde van Lombardije. In de afdaling van de Muro di Sormano reed hij tegen een muurtje aan, waarna hij over de kop vloog en in een metersdiep ravijn belandde.

Wonderwel brak Evenepoel, die als topfavoriet van start was gegaan, slechts zijn bekken. Nu, na een paar maanden revalideren, kan hij weer serieus trainen op de fiets.

In de omgeving van Calpe beklom hij de Puerto de Tudons (1025 meter). PloegWilfried Peeters Deceuninck-QuickStep was aanwezig en legde de breedlachende Evenepoel vast op de gevoelige plaat.

Evenepoel blijft voorlopig in Spanje, waar hij zich begin december bij het trainingskamp van zijn ploeg voegt.

De 20-jarige wielrenner was uitstekend begonnen aan het seizoen. Hij won elke etappekoers waaraan hij aan de start verscheen: de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen.