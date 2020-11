Weer prijs op het ijs voor skeletonster Kimberley Bos

Over die afstand tussen de baan in Sigulda en haar Geldsere woonplaats: het duurt wat langer die te overbruggen dan de 1420 meter van start tot finish door een verraderlijk ijskanaal, maar met iets minder aandacht voor het verkeer op de weg kun je ook prima heel op de plaats van bestemming geraken. Moet je daarentegen liggend op een sleetje met bijzonder weinig houvast de ideale lijn volgen om snel te zijn (en niet te crashen), dan is opperste concentratie geboden. En een kleine twee minuten zal dan soms gerust als een eeuwigheid aanvoelen.

Bos (27) bewees vrijdagmorgen opnieuw dat ze dat klusje geweldig onder de knie heeft. Met een derde tijd in de eerste heat (51,88) vond ze het juiste spoor; de iets rappere tweede run, goed voor een vierde stek in het veld van achttien sleeënde vrouwen (51,85), bleek voldoende om als derde te eindigen. Net als vorige week toonde de Oostenrijkse Janine Flock zich de beste, met een totaaltijd van 1.42,93. Bos zette 1.43,73 op de klok. De uitstekende resultaten, zo vroeg in het seizoen, zijn een zegen én een meevaller. Want de winter van 2020-2021 had ze op haar jaarkalender toch een beetje ingekleurd als een experimenteer-periode.

Geen druk nog van het moeten scoren om de Winterspelen van Peking te halen, des te meer dat het vizier kan worden gericht op de ontwikkeling van haar materiaal. Net zoals in de Formule 1 is het steeds sneller krijgen van de ‘bolide’ – de slee – een halszaak. Zowel Bos als haar Britse coach en fabrikant van de glijder, Kristian Bromley, is ervan overtuigd dat er veel winst valt te behalen.

Bos schiet over de baan. Ⓒ ANP/HH

,,Zodra de slee in orde is, komen de resultaten vanzelf’’, sprak ze vorige week hoopvol, voordat ze naar de beste uitslag ooit in de wereldbeker zou razen. Bos doelde op de twee moeizamer verlopen jaren, waarin ze vanwege blessures achterop raakte en in het deelnemersveld terrein verloor ten opzichte van de toonaangevende meiden. En in de aanloop naar de huidige jaargang zat er ook wat tegen. Haar Noorse reisgenoot en skeletonner bij de mannen, Alexander Henning Hanssen, kreeg geen startbewijs meer voor de World Cups. Dat betekende een financiële aderlating, aangezien het duo de kosten deelde van een gezamenlijke coach, fysiotherapeut etcetera.

,,Een groot nadeel, nu alles op mijn schouders neerkomt. Dat is best een uitdaging’’, erkent Bos, die er daarom een autoreis van twee dagen voor over had om in Letland te arriveren, in plaats met haar boeltje in een vliegtuig te stappen. ,,Niet ideaal, maar het scheelt weer duizend euro. En de auto kon ik zo meenemen van een dealer in Ede.’’