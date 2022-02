Olympische helden terug op Nederlandse bodem: ’Wát een weken’

Premium Olympische Spelen

Koningin van Peking Irene Schouten wacht in 2022 nog veel meer moois

Daar komt ze aanlopen, goedgemutst en zielsgelukkig. Het lijkt alsof de zon op deze zondag speciaal voor haar uitbundig is gaan schijnen boven het olympisch dorp in Peking. Een etmaal eerder won Irene Schouten (29) op sensationele wijze haar derde gouden medaille, over enkele uren mag ze de Nederlan...