Christian Horner: ’Vettel naast Hamilton kan voor hoofdpijn zorgen’

Een terugkeer van Vettel bij Red Bull had Horner al uitgesloten. Mercedes, Renault of stoppen in de Formule 1 lijken dan de beste opties voor Vettel. Horner denkt echter dat het nog lang gaat duren voordat de viervoudig wereldkampioen zijn keuze maakt. „Sebastian is een grote denker. Hij zal er enorm goed over nadenken, dat weet ik zeker”, aldus Horner in gesprek met David Coulthard op de officiële website van F1.

Horner weet dat Vettel, die in zijn tijd bij Red Bull vier keer wereldkampioen werd, een ambitieuze coureur is. In dat geval is Mercedes dus de beste bestemming voor Vettel. „Hij is nog steeds relatief jong en ongelooflijk snel. Misschien is het Mercedes wel de hoofdpijn waard om hem naast Lewis te zetten. Ik denk dat iedereen het mooi zou vinden om te zien hoe dat zou uitpakken.”, aldus Horner.

Als teambaas wil Horner altijd voor het beste gaan, maar hij kent ook de keerzijde van het verhaal om twee grote coureurs in hetzelfde team te hebben. Hij maakte het bij Red Bull zelf mee met Vettel en Mark Webber en later ook met Max Verstappen en Daniel Ricciardo. „Vanuit het oogpunt van een teambaas brengt het wel de nodige risico’s met zich mee om twee van zulke coureurs in je team te hebben. Maar Vettel blijft een geweldige coureur. Ik wens hem het allerbeste en de Formule 1 is slechter af zonder hem.”