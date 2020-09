Sport Kort: Schuurs met partner naar dubbelfinale in Straatsburg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijden: Opnieuw wereldbekerrit geschrapt wegens corona

18.49 uur: De wereldbekerkalender voor komend seizoen wordt steeds korter. Vrijdag werd bekend dat de cross van het Franse Besançon, die voor 29 november stond gepland, is afgelast vanwege de slechte coronacijfers in Frankrijk. Eerder verdwenen de Belgische veldritten in Diegem en Koksijde om dezelfde reden al van de kalender.

In Koksijde zou op 22 november worden gereden, Diegem stond voor 27 december gepland. Er blijven nu nog acht wereldbekerveldritten over. „Het cyclocross-seizoen wacht een paar moeilijke maanden”, twitterde directeur Tomas Van den Spiegel van Flanders Classics, de organisatie achter de wereldbeker. „Maar we gaan ons uiterste best doen om het seizoen te redden en nog zoveel mogelijk wedstrijden op de kalender te houden.”

Probleem voor veel veldritten is dat ze niet zonder de inkomsten van de entreegelden en consumpties kunnen. „We hebben de balans opgemaakt en komen er niet uit”, zei Pascal Orlandi namens de lokale organisatie in Besançon. Vooralsnog begint de strijd om de wereldbeker op 1 november met de cross van het Belgische Overijse.

Tennis: Schuurs naar dubbelfinale in Straatsburg

18.48 uur: Demi Schuurs heeft op het WTA-toernooi van Straatsburg de finale gehaald in het dubbelspel. Met haar tijdelijke Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar versloeg ze het Japanse duo Shuko Aoyama/Ena Shibara in twee sets: 6-2 7-6 (3).

Schuurs veroverde enkele weken geleden met de Tsjechische Kveta Peschke aan haar zijde op het toernooi van Cincinnati haar elfde dubbeltitel op de WTA Tour. Dat toernooi werd vanwege de coronamaatregelen gespeeld in New York, op de banen van de US Open. Op het Amerikaanse grandslamtoernooi bleven Schuurs en Peschke steken in de kwartfinale.

Sinds kort dubbelt Schuurs met Melichar. De 27-jarige Amerikaanse is de nummer 13 van de wereld in het dubbelspel. In de finale op het gravel in Straatsburg neemt het als eerste geplaatste Nederlands/Amerikaanse duo het op tegen de Amerikaanse Hayley Carter en Luisa Stefani uit Brazilië.

Tennis: Nederlandse vrouwen houden vast aan Maaspoort

12.38 uur: De Nederlandse tennissters nemen het volgend jaar in de zogenoemde Billie Jean King Cup, voorheen de Fed Cup, in de Maaspoort op tegen China. Die locatie in Den Bosch was al gekozen voor de ontmoeting van dit jaar, die in verband met de uitbraak van het coronavirus niet door kon gaan.

De ontmoeting staat voor vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2021 gepland. Aanvankelijk zou Oranje het in april opnemen tegen de Chinese tennissters. De inzet is een plek in de kwalificatieronde voor de Billie Jean King Cup Finals.

Vooralsnog is nog niet bekend of er publiek bij het evenement aanwezig kan en mag zijn. De KNLTB is hierover in overleg met de internationale tennisbond ITF, de Maaspoort en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voetbal: Rode kaart RKC-speler tegen Ajax geschrapt

12.08 uur: RKC-speler Luuk Wouters is zondag inzetbaar in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De 21-jarige verdediger van de Waalwijkers kreeg zondag een rode kaart in het uitduel met Ajax.

Na ingrijpen van de VAR werd Wouters door scheidsrechter Bas Nijhuis weggestuurd wegens het neerhalen van Zakaria Labyad. RKC ging niet akkoord met de schorsing en de tuchtcommissie sprak Wouters vrij.

Het duel tussen FC Utrecht en RKC, na twee duels nog puntloos, begint zondag om 14.30 uur.

Tennis: Laver Cup in 2022 in O2 Arena in Londen

11.31 uur: De Laver Cup vindt in 2022 plaats in de O2 Arena in Londen. Dat maakte de organisatie van het tennistoernooi vrijdag bekend. In de Laver Cup, vernoemd naar tennislegende Rod Laver, nemen de beste tennissers uit Europa het op tegen de beste spelers uit de andere werelddelen.

De eerste editie vond in 2017 plaats in Praag. Daarna werd het toernooi gespeeld in Chicago (2018) en Genève (2019). Dit jaar gaat het evenement vanwege de coronacrisis niet door en volgend jaar is Boston de speelstad.

„Londen heeft altijd een speciale plaats in mijn hart gehad en het wordt ongelooflijk om de Laver Cup naar een van mijn favoriete steden in de wereld te brengen”, zei Roger Federer. „Ik weet dat de Britse fans ervan zullen smullen hoe de Laver Cup de beste spelers van de wereld samenbrengt, in een sfeer van respect richting de legendes van onze sport.”

In de O2 Arena wordt sinds 2009 ook het eindtoernooi ATP Finals gespeeld. Dat eindejaarstoernooi, bedoeld voor de acht beste spelers van het seizoen, verhuist volgend jaar naar Turijn.

Wielersport: Loterij langer hoofdsponsor wielerbond KNWU

10.24 uur: De Nederlandse Loterij blijft tot na de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio hoofdsponsor van de nationale wielerbond KNWU. Dat maakten beide partijen bekend rond de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. De kansspelaanbieder vervult die rol sinds vorig jaar.

„Nederlandse Loterij draagt bij aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland”, zegt Arno de Jong, marketingdirecteur van de Nederlandse Loterij. „We willen zoveel mogelijk mensen inspireren met sport in zijn algemeenheid en de wielersport in het bijzonder. Hoe kan dat beter dan in samenwerking met de KNWU?” Beide partijen hebben de intentie uitgesproken de samenwerking ook na de volgende zomer voort te zetten.

Nederlandse Loterij geeft vrijwel haar hele opbrengst aan de Nederlandse sport via het NOC*NSF, aan achttien goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en aan de Nederlandse samenleving via het ministerie van Financiën. In 2019 ging het om een bedrag van ruim 173 miljoen euro. Hiervan ging ruim 46,4 miljoen euro naar de Nederlandse sport.

Voetbal: Frank de Boer als bondscoach gepresenteerd in Zeist

07.10 uur: Frank de Boer wordt vrijdagmiddag om 13.00 uur bij de KNVB in Zeist gepresenteerd als nieuwe bondscoach. De 50-jarige De Boer is de opvolger van Ronald Koeman, die afgelopen zomer naar FC Barcelona vertrok.

De Boer, die zelf 112 interlands speelde, was na zijn eigen voetballoopbaan al eens werkzaam bij het Nederlands elftal. In de zomer van 2010 was hij assistent van bondscoach Bert van Marwijk tijdens het WK in Zuid Afrika, waar Oranje de finale haalde.

De Boer was als trainer succesvol met Ajax, met vier landstitels op rij. Bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United diende hij zijn contract niet uit.

De KNVB heeft nog niet bekendgemaakt hoe de technische staf van De Boer eruit gaat zien. De verwachting is dat hij ook gaat samenwerken met Dwight Lodeweges en Patrick Lodewijks, een andere assistent-bondscoach.

Oranje speelt op 11 oktober een oefeninterland tegen Mexico in de Johan Cruijff ArenA en niet veel later in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober).

Wielersport: Dumoulin kanshebber in tijdrit op WK wielrennen

07.05 uur: De wereldkampioenschappen wielrennen worden vrijdag vervolgd met de tijdrit voor de mannen. Opnieuw behoort een Nederlandse renner tot de favorieten, al is dat minder vanzelfsprekend dan bij de vrouwen waar Anna van der Breggen donderdag de titel veroverde. Tom Dumoulin, de wereldkampioen van 2017, kan één resultaat overleggen: de tweede plaats in de tijdrit van de Tour afgelopen zaterdag achter Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Het was vanwege een slepende knieblessure en de coronapauze Dumoulins eerste optreden in een race tegen de klok in vijftien maanden. Eerder veroverde hij ook al brons (2014) en zilver (2018) op een WK.

Dumoulin gaat vrijdag om 15.51 uur als twee na laatste wielrenner van start op het racecircuit van Imola. Daar ligt een licht glooiend parcours over ruim 31 kilometer. Na de Limburger van Jumbo-Visma verschijnen nog de Italiaan Filippo Ganna en de Australische titelverdediger Rohan Dennis op het startpodium. Ganna werd vorig jaar in Yorkshire derde achter Dennis en de Belg Remco Evenepoel. Die ontbreekt door een val in de Ronde van Lombardije. Zijn landgenoot Wout van Aert start wel en geldt ook als een van de favorieten. Jos van Emden is de andere Nederlandse deelnemer.

Voetbal: FIFA schorst nationale voetbalbond Trinidad en Tobago

07.00 uur: De FIFA heeft de nationale voetbalbond van Trinidad en Tobago (TTFA) geschorst. Volgens de wereldvoetbalbond heeft de TTFA de reglementen „ernstig overtreden” door een eerder besluit van de FIFA om een commissie aan te stellen die toeziet op het bestuur van de bond op de Caribische eilandstaat aan te vechten bij een lokale rechtbank.

In maart stelde de FIFA de toezichtcommissie in, nadat uit financieel onderzoek onder meer bleek dat de administratie van de TTFA te wensen overliet en er grote schulden waren. De bond op Trinidad en Tobago vocht dat aan bij een rechtbank op het eiland, maar volgens de FIFA kan dat alleen bij het hof van sportarbitrage CAS in Lausanne.

De wereldvoetbalbond stelt in een verklaring dat de schorsing van Trinidad en Tobago pas weer opgeheven wordt als de FIFA-commissie die de taken van de TTFA nu waarneemt door de bond wordt erkend.