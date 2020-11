Bach: ’IOC steeds meer overtuigd van fans bij Olympische Spelen’

„Daar raken we steeds meer van overtuigd”, liet IOC-voorzitter Thomas Bach weten. „Hoeveel het er zullen zijn en onder welke voorwaarden, zal sterk afhangen van de toekomstige ontwikkelingen rondom het coronavirus.”

Maatregelen

Bach vertelde na een bestuursvergadering dat hij van 15 tot en met 18 november met een kleine IOC-delegatie in Tokio verblijft om de olympische gang van zaken te bekijken en te bespreken. „Het is een belangrijk bezoek, omdat we nu in een cruciale fase komen waarin we een pakket aan maatregelen tegen het virus moeten samenstellen, zodat we een idee gaan krijgen wat er komend jaar zomer nodig zal zijn.”

Bach is sowieso van plan om in Tokio het atletendorp en het olympisch stadion te bezoeken. Hij zal ook het gesprek aangaan met diverse topsporters. Mogelijk staat ook een ontmoeting met de nieuwe Japanse premier Yoshihide Suga op het programma.

Veilige situatie

„Over annulering van de Spelen zal absoluut niet worden gediscussieerd”, benadrukte Bach. „Ik hoop dat we na onze reis nog meer vertrouwen kunnen uitspreken richting alle deelnemers aan de Zomerspelen dat ze over negen maanden op een veilige situatie kunnen rekenen. Dat is ook de boodschap die ik in Tokio wil afgeven: het IOC doet er alles aan om de Spelen op een veilige manier te laten plaatsvinden.”

In Japan is het draagvlak voor de Zomerspelen minder geworden, onder meer vanwege de peperdure operatie en de oplopende coronacijfers.