Federer pakt tiende titel (!) in Halle

De eerste keer dat de nummer 3 van de wereld het toernooi in Halle won, was in 2003. Zestien jaar later zegevierde hij dus opnieuw. Voor Federer was het zijn derde eindzege in 2019.

Federer en Goffin maakten er in Halle aanvankelijk een spannende partij van. In de eerste set moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was Federer overduidelijk met 7-2 de sterkste. Daarna denderde het fenomeen uit Basel door. Hij plaatste een vroege break op de service van Goffin en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Het grotere doel van Federer is dit jaar natuurlijk een negende titel op Wimbledon. Het was onbegrijpelijk dat 20-voudig grandslamwinnaar er vorig jaar op het heilige gras in de kwartfinales uitvloog tegen Kevin Anderson. Hij had de Zuid-Afrikaan aan een touwtje, maar liet een wedstrijdpunt en vervolgens de hele wedstrijd glippen. Federer sloeg twee jaar geleden voor de achtste en voorlopig laatste keer toe op Wimbledon. In dat jaar pakte Federer ook de eindzege in Halle.