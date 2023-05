AZ ziet tegen West Ham United ‘man met de hamer’

Daarmee zal finalestad Praag voor altijd een fata morgana blijven voor AZ. Maar een trauma zoals na 5 mei 2005, toen het elftal van Co Adriaanse tegen Sporting in de blessuretijd van de verlenging de finale door de neus zag geboord, zal de uitschakeling door ‘The Hammers’ niet opleveren. Hooguit een flinke tik, een ‘Hamertje Tik’ wel te verstaan.

Toch mogen de spelers en staf van de club uit Alkmaar trots zijn op de Europese verrichtingen, waarin de ploeg Lazio uit Rome tweemaal versloeg en onderweg ook Anderlecht uitschakelde, hoewel die club danig in verval is geraakt. ‘Europa’ is de komende jaren nog niet af van AZ. Zeker niet na de successen van het oudste jeugdelftal, dat met groot machtsvertoon in Genève de UEFA Youth League won.

Geen Odgaard

Dat Jesper Karlsson in de basis stond, was gezien zijn voorspoedige herstel en prima invalbeurt van zondag tegen FC Emmen te verwachten. Dat Jens Odgaard helemaal op het wedstrijdformulier ontbrak, daarentegen niet. De lange Deen had óf zijn speciale orthopedische wondersloffen thuis laten liggen, gefabriceerd vanwege een gekneusde rechterteen, of Pascal Jansen had een dag voor de wedstrijd een klein beetje gejokt door te zeggen dat het ‘goed’ ging met de rechtsbuiten. Afijn, Myron van Brederode verhuisde van de linker naar de rechterflank.

AZ ging furieus van start. Na één minuut en een paar tellen schoot Karlsson op aangeven van Tijjani Reijnders al op doel, maar zijn schot werd geblokt door United-captain Declan Rise. Amper een minuut later was de bovenmodale Zweedse showvoetballer dicht bij de openingstreffer, zij het in buitenspelpositie. De gretigheid straalde er vanaf bij de Zlatan van Alkmaar.

Paqueta paal

Nadat West Ham via Jarrod Bowen in aanvallende zin eveneens het eerste levensteken had gegeven, was het voor beide clubs ‘duel van het decennium’ definitief ontbrand. Zeker nadat Sam Beukema in een lijf-aan-lijf-gevecht werd weggeduwd door klerenkast Antonio en de Braziliaan Paqueta de linkerpaal streelde. De clash deinde als een woeste Noordzee op en neer.

Dani de Wit maakte zijn rentree bij AZ, maar kon het verschil niet maken. Ⓒ ProShots

Het veldspel van de Londenaren ging soms zo snel, dat een AZ’er wel eens werd gepasseerd alsof hij er niet stond. Zelfs Reijnders, een week geleden de Alkmaarse ster op het Olympic Park, overkwam het. Toch hield AZ zich staande. Voordat de thuisclub het in de gaten had, blies de Slowaakse referee Ivan Kruzliak al voor het rustsignaal.

Geen droomstart

Een droomstart á la Anderlecht-thuis, toen spits Vangelis Pavlidis er binnen veertien minuten al twee had inliggen, kende AZ dus niet. Het devies in de rust was echter vooral: rustig blijven. Eén Alkmaarse treffer zou de stand weer in evenwicht brengen. Toch was de thuisclub drie minuten na de thee al heel dichtbij dat vurig gewenste doelpunt, maar de voorzet van linksback Milos Kerkez was nét te scherp voor Pavlidis, de man die er zo vaak staat in Europese krakers.

Bekijk ook: Prachtig Europees avontuur AZ eindigt in het zwart na zware rellen op de tribune

Die mogelijkheid bracht de hoop terug op het veld en op de tribunes, wat resulteerde in twee schoten van Sven Mijnans, terwijl een pass van Reijnders net te diep was voor Pavlidis. West Ham-captain Rise kreeg aan de overzijde van 25 meter alle ruimte om te schieten, maar Ryan verwerkte de uithaal tot hoekschop. Na een uur smeekten 18.000 AZ-fans om een penalty, maar Pavlidis ging net iets te gretig naar de grond in een duel met Nayef Aguerd.

Tijdrekken

Halverwege de tweede helft was het grote tijdrekken van West Ham begonnen en werd elke spelhervatting in slow-motion uitgevoerd. AZ bleef echter kansen afdwingen, via Pavlidis en zijn landgenoot Pantelis Hatzidiakos. Twintig minuten voor tijd bracht Jansen zijn joker Dani de Wit voor de moegestreden Mijnans. Bowen was akelig dichtbij de genadeklap, maar AZ overleefde. Een bevrijdende treffer zou er niet meer komen voor AZ, dat in de tweede helft het beste van het spel had maar dat niet in doelpunten kon uitdrukken. In de slotfase ging West Ham zelfs nog met de zege lopen. Diep in blessuretijd schoof Pablo Fornals de bal langs Ryan.