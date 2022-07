Van Bommel op zijn hoede voor Drita: ’Feyenoord dacht ook dat het wel even zou winnen’

„Het is hier wel heel warm”, zei Van Bommel op de persconferentie in het Fadil Vokrri-stadion. „De exacte temperatuur ’s avonds weet ik niet, maar het zal zeker drukkend zijn. Daar zullen we rekening mee moeten houden. Maar oké, we moeten gewoon ervoor zorgen dat we een ronde verder komen. Hoe, dat maakt niet uit. Het is zoals met de twee uur vertraging die we vandaag hadden. We hebben snel moeten eten, maar kort kunnen rusten, nu moeten we alweer trainen. Vervelend, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar je moet ermee omgaan en klaar.”

Wat Van Bommel qua voetbal van de return verwacht, nadat Drita een week eerder behoorlijk verdedigend voor de dag kwam? „Ik weet niet wat ze gaan doen, maar hopelijk maken we snel het eerste doelpunt. Makkelijk wordt het niet. Feyenoord dacht vorig jaar ook dat het snel even zou winnen. Maar we hebben vertrouwen. Tegen Mechelen hebben we enkele wissels doorgevoerd en het niveau bleef hetzelfde, omdat iedereen wist wat hij moest doen. Wie er morgen op het veld staat, vertel ik eerst nog aan m’n spelers.”

Penalty’s

De kans bestaat altijd dat het op penalty’s zal aankomen, als het 120 minuten lang 0-0 blijft. Of zijn ploeg daarop voorbereid is? „We hebben gisteren wel wat penalty’s genomen, maar we hebben er niet extra op geoefend. We moeten ervoor zorgen dat het niet zover komt. Ik kan je wel zeggen dat we tips hebben gekregen, over hoe je best omgaat met penaltyseries. Van wie? Dat ga ik niet zeggen, maar in gesprekken met andere trainers komt dat wel eens ter sprake.”

Toby Alderweireld zal er als aanvoerder in ieder geval alles aan doen om het binnen negentig minuten af te maken. Verliezen is eigenlijk uit den boze. „Akkoord, maar als één plus één altijd twee zou zijn in het voetbal, dan keek niemand er nog naar”, aldus de Rode Duivel, daarmee aangevend dat het nog geen gelopen race is in Kosovo. „We moeten gewoon volwassen spelen, kwaliteit tonen, doelpunten maken, opletten voor de counter en doorstoten. In Mechelen was het al goed, maar we kunnen nog veel beter.”

Bron: Het Nieuwsblad