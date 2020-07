Vervelend debuut Van Bronckhorst in China

De Chinese Super League is dit weekeinde begonnen nadat de coronacrisis in februari al tot uitstel had geleid. Van Bronckhorst tekende in januari een contract voor twee jaar bij de Chinese club en nam Jean-Paul van Gastel en fysieke trainer Arno Philips als assistenten mee.

Het werd een ongelukkig debuut voor de oud-international en voormalig coach van Feyenoord. Een eigen doelpunt van Li Songyi leidde na een klein halfuur de nederlaag in. Twee benutte strafschoppen na rust - door de Colombiaan Harold Preciado en Gao Lin - resulteerden in een 3-0-eindstand. De Belg Mousa Dembélé is internationaal de meest gelouterde speler in de ploeg van Van Bronckhorst.

De Chinese voetbalcompetitie is hervat met twee groepen van acht teams. De ene groep, waaronder Guangzhou R&F, werkt de wedstrijden af in Dalian, de andere groep is gehuisvest in Suzhou.