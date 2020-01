De Mos: ’Anarchie bij PSV’

Aad de Mos in 1994 als PSV-coach. V.l.n.r.: Vampeta, Stanley Menzo, Boudewijn Pahlplatz, Luc Nilis, Ronald Waterreus en Marciano Vink.

AMSTERDAM - Ajax en PSV treffen elkaar zondag onder een slecht gesternte. De Amsterdammers zijn koploper, maar de reeks van drie nederlagen in de laatste vijf Eredivisie-duels is ongewoon. Zoiets is sinds 2009 niet meer voorgekomen. En PSV verkeert in een diepe crisis. Slechts drie van de laatste elf Eredivisie-duels werden gewonnen. Telesport kijkt vooruit naar een topper onder hoogspanning.