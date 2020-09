Uitslag en klassementen Tour na tiende etappe

Primoz Roglic reed in de tiende etappe van de Tour voor het eerst in de gele trui. De kopman van Jumbo-Visma stond ook na de vlakke rit van dinsdag op het podium in het geel.

Profiel etappe 10

De open en vlakke etappe eindigde in een massasprint, maar het zorgde in het peloton toch voor de nodige stress. Veel valpartijen, waar één keer klassementsrenners Tadej Pogacar en Guillaume Martin bij betrokken waren. Zij verloren echter geen tijd.

Woensdag staat de elfde etappe op het programma. Een vlakke etappe, met waarschijnlijk weer een massasprint aan het einde.

