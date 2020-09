’Waarschijnlijk een sprint, misschien met half peloton’

Hij blikt verder vooruit: „Hier is het heel de dag zo vlak als een biljartlaken, maar het kan een heel verraderlijke etappe zijn. Het is bijna heel de rit langs de kust en dan is het altijd oppassen voor wind en waaiers. Maar ik heb dus begrepen dat er waarschijnlijk geen wind staat. Het is ook altijd afwachten hoe de renners uit de rustdag komen.”

Boogerd vindt dat de kopmannen ook hier flink moeten opletten. „Sommigen hebben weer even nodig om op te starten, maar als het koers is, is daar geen tijd voor. Klassementsrenners zullen gewaarschuwd zijn voor het gevaar dat hier ligt. Het zal waarschijnlijk een sprint worden, maar misschien met een half peloton.”

Profiel etappe 10

Profiel etappe

Na een dag rust stappen de deelnemers aan de Tour weer op de fiets voor de tiende etappe, een rit over 168,5 kilometer langs de kust van West-Frankrijk. Ze beginnen op het eiland Île d’Oléron en gaan dan naar een ander eiland, Île de Ré.

De renners verlaten het eiland waarop ze starten via een brug en trekken dan langs de kust naar het volgende eiland, waar de finish ligt in het plaatsje Saint-Martin-de-Ré. Gezien het vlakke parcours biedt deze etappe weer kansen voor de sprinters, onder wie de Nederlander Cees Bol, al kan de rit met wind en waaiers wellicht een onvoorspelbaar verloop krijgen.

Kan Cees Bol (m) het vandaag eindelijk afmaken? Ⓒ ANP/HH

Kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma rijdt voor het eerst in de gele trui. Roglic heeft 21 seconden voorsprong op Egan Bernal, de Colombiaanse Tourwinnaar van vorig jaar.

De ASO, organisator van de Tour, maakt dinsdagochtend rond 09.00 uur de resultaten bekend van de coronatests die alle renners en stafleden van de 22 ploegen de afgelopen twee dagen hebben ondergaan. De etappe start om 13.30 uur, de finish is naar verwachting rond 17.30 uur.

Bekijk ook: Trouwe soldaat Robert Gesink geniet van het geel

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France