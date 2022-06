Premium Het beste van De Telegraaf

Supertiener Lola Moolhuijzen (17) schittert namens Oranje: ’Weet niet wat me overkomt’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Lola Moolhuijzen in actie tijdens de kwartfinale tegen de Grieken. Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Lola Moolhuijzen is bezig aan een droomtoernooi met de nationale waterpoloploeg. De pas 17-jarige Nederlandse maakt op het wereldkampioenschap in Hongarije haar debuut op een internationaal toernooi met het grote Oranje en is gelijk van onschatbare waarde. Dinsdagavond nam ze haar ploeg met vier goals wederom bij de hand. Mede dankzij haar staat Nederland voor het eerst sinds 2015 in de halve finale op een WK. „Ik weet nog niet helemaal wat me overkomt.”