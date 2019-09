Malen, Veltman en Pröpper in basis Oranje

Wat overblijft, is de ruggengraat, waarmee Koeman eigenlijk sinds het WK in 2018 al werkt. Zondag gaf Koeman al aan zijn elftal tegen Estland op één of meer plaatsen te wijzigen. „Gedetailleerd kijken wie de wedstrijd makkelijker voor ons kunnen maken. En ik heb ook weleens gezien dat je in zo’n tweede wedstrijd een stukje scherpte mist. Ik denk erover na die frisheid in het elftal terug te brengen.”

Dat moeten Malen, Pröpper en Veltman dus doen.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, F. de Jong, Pröpper; Malen, Depay, Babel.

Ronald Koeman instrueert Davy Pröpper. Ⓒ BSR Agency