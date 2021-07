Weer besmetting coronavlucht

De medici van TeamNL proberen te achterhalen waar de besmettingen vandaan komen. Ze kijken daarbij ook naar de vlucht van zaterdag, waar behalve tientallen sporters en begeleiders ook ’gewone’ reizigers aan boord zaten. „Nu de vlucht inmiddels een week geleden plaats heeft gevonden, is de kans op nog meer nieuwe besmettingen vanuit het vliegtuig aanzienlijk afgenomen en neemt per dag steeds verder af”, aldus NOC*NSF.

„Mijn toernooi was vandaag begonnen,„ aldus Florijn, zoon van olympisch kampioen Ronald. „Ik was nog niet helemaal tevreden over mijn race, maar ik had goede hoop te verbeteren in de herkansing. Nu is het in één klap voorbij. Ik kan er eigenlijk niet zoveel meer over zeggen.”

„Helaas dus een nieuwe besmetting. Het laat zich raden dat we hier geen woorden voor hebben”, aldus Chef de Mission Pieter van den Hoogenband. „Een jonge sporter die hier zijn olympische debuut maakte en per direct moet afbreken. Ik gun hem in de toekomst zijn revanche. De medische staf werkt 24 uur per dag. We doen er alles aan om positieve tests te voorkomen.”

De leden van de roeiploeg die nu als close contact zijn aangemerkt kunnen hun toernooi onder speciale condities wel vervolgen. Zij worden apart vervoerd, slapen en eten op een 1-persoonskamer. Onder de voorwaarden van Tokyo 2020 kunnen zij wel trainen en sporten.