’Gênante’ nederlaag Manchester United

„Het is erg gênant, het deed alle spelers pijn”, bekende Solskjær. „Het doet me pijn als manager.” Solskjær’s ploeg kwam nog wel op voorsprong, maar was na de rode kaart voor spits Anthony Martial kansloos.

„Ik steek mijn vinger hier voor op, ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik beloof dat we alles zullen doen wat we kunnen om dit om te draaien.”

Mourinho haalt zijn eigen gelijk

Trainer van Tottenham José Mourinho haalde juist zijn gelijk, vond hij. Critici waren de laatste tijd niet te spreken over de defensieve speelstijl van de Portugees. „Stel je voor dat mijn spelers een aanvallende coach zouden hebben”, was Mourinho cynisch. „Met een verdedigende coach scoorden ze zes keer. Met een aanvallende coach zouden ze er 10, 11, of 12 maken.”

Hij prees daarna de mentaliteit van zijn ploeg. „Iedereen geeft alles. De ploeg zit natuurlijk vol met kwaliteit en talent.”

De laatste keer dat Tottenham op Old Trafford wist te winnen was in 2018 (3-0). Toen stond Mourinho nog bij Manchester United onder contract.