Sport Kort: Sparta haalt Nigeriaanse keeper

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Sparta haalt nog een goalie

14.15 uur: Sparta Rotterdam heeft na Benjamin van Leer nog een nieuwe doelman aangetrokken. Als de medische keuring geen problemen oplevert, zet de Nigeriaanse keeper Maduka Okoye zijn handtekening onder een contract voor twee jaar op Het Kasteel, met een optie op nog eens twee jaar. De 20-jarige Okoye, die ook een Duits paspoort heeft, debuteerde eind vorig jaar als invaller in het nationale elftal van Nigeria tijdens een oefeninterland tegen Brazilië.

Okoye is geboren in de Duitse stad Düsseldorf. De doelman speelde in de jeugd enkele jaren voor Bayer Leverkusen en sinds 2017 voor Fortuna Düsseldorf. Hij keepte vooral in het tweede elftal van de club die afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Sparta kon Okoye transfervrij vastleggen.

Voetbal: Demouge versterkt technische staf VVV

12.41 uur: Oud-voetballer Frank Demouge (38) maakt komend seizoen deel uit van de technische staf van VVV-Venlo. De voormalig aanvaller van onder meer NEC, Willem II, FC Utrecht, Roda JC en het Engelse Bournemouth wordt spitsentrainer bij de eredivisionist uit Venlo.

„Ik heb nauw contact met Mark Luijpers. Die benaderde me onlangs of ik er oren naar had om naar Venlo te komen om de spitsen van VVV onder de loep te nemen en specifieke training met hen op te pakken”, vertelt Demouge. Luijpers is een van de assistenten van hoofdtrainer Hans de Koning.

„Frank was altijd een typische spits: een aanspeelpunt, iemand met een neusje voor de goal. Die kwaliteiten heeft hij zeker niet verloren en daar maken we dan ook graag gebruik van”, zegt technisch manager Stan Valckx, die ook Dirk Marcellis heeft aangetrokken. De oud-speler van PSV, AZ, NAC Breda en PEC Zwolle wordt performance coach bij de club waar hij zijn loopbaan in de jeugdopleiding begon.

Marcellis bekleedde, nadat hij gestopt was met voetballen, een commerciële functie bij PEC Zwolle maar wilde weer terug naar zijn geboorteplaats Horst aan de Maas. Hij zal met name jonge spelers begeleiden op weg naar het eerste elftal.

Voetbal: Competitie Australië wordt hervat ondanks lockdown

11.21 uur: De Australische voetbalcompetitie wordt vrijdag hervat, ondanks de lockdown die afgelopen week weer werd afgekondigd in de staat Victoria. De drie clubs uit Melbourne, de hoofdstad van Victoria, zijn met toestemming van de autoriteiten verhuisd naar Sydney.

De spelers moeten daar eerst veertien dagen in quarantaine blijven voordat ze wedstrijden mogen spelen. Ze kunnen in de loop van deze week wel gaan trainen als een testronde geen positieve gevallen van Covid-19 oplevert. Volgens Australische media vertoont één speler wel de symptomen van het coronavirus.

De A-League zou eigenlijk komende donderdag worden hervat met een wedstrijd tussen twee clubs uit Melbourne, Melbourne Victory en Western United. De organisatie van de competitie werkt nu aan een nieuw speelschema. Vrijdag staat al wel Sydney FC tegen Wellington Phoenix op het programma. Een beperkt aantal toeschouwers mag het Jubilee-stadion in.

De in maart stilgelegde A-League zou in eerste instantie zonder fans op de tribunes zou worden afgemaakt, maar in de meeste Australische staten is het coronavirus dusdanig onder controle dat er wel supporters mogen komen kijken. Het is de bedoeling dat de competitie op 23 augustus wordt afgesloten met de ’Grand Final’.

Motorsport: Racebroers Márquez weer uit elkaar

11.11 uur: De broers Marc en Alex Márquez gaan al weer uit elkaar bij het fabrieksteam van Honda. De Spaanse motorcoureurs vormen dit jaar een rijdersduo in de MotoGP, de koningsklasse waarin als gevolg van de coronacrisis dit jaar nog geen enkele race is gereden. Alex Márquez, de jongste van de twee en vorig jaar wereldkampioen in de Moto2, weet al voor zijn officiële debuut in de MotoGP voor Repsol Honda dat hij na dit seizoen weer moet vertrekken.

De 24-jarige Spanjaard stapt over naar het satellietteam LCR Honda, waar hij de Brit Cal Crutchlow vervangt. Marc Márquez, die al jarenlang de MotoGP domineert, krijgt met Pol Espargaro een andere landgenoot naast zich in 2021. De 29-jarige Espargaro ondertekende een contract voor twee jaar bij Repsol Honda. Hij rijdt al sinds 2014 in de MotoGP, voor Yamaha en KTM. De Spanjaard wacht nog op zijn eerste overwinning in de koningsklasse.

Voetbal: Duel uit MLS gaat toch door na coronageval

09.28 uur: Het duel tussen D.C. United en FC Toronto wordt maandag alsnog gespeeld. Op zondag verdwenen beide teams nog tijdens de warming-up van het veld, nadat gebleken was dat de testresultaten van zaterdag op corona één besmetting en één verdacht geval hadden opgeleverd.

Op zondag is er opnieuw getest en nadat die resultaten allemaal een negatief resultaat hadden opgeleverd, kon het duel uit de Major League Soccer alsnog worden vastgesteld voor maandag.

De MLS gaf aan dat de twee betrokken spelers nogmaals worden onderzocht en in ieder geval niet in actie komen. Na een onderbreking van bijna vier maanden vanwege het coronavirus is de Amerikaanse competitie hervat met een toernooi op een centrale locatie, op het Disney Wide World of Sports-complex bij Orlando. FC Dallas en Nashville nemen daar vanwege meerdere besmettingen in de selectie niet aan deel.

Voetbal: Cádiz terug op hoogste niveau in Spanje

08.47 uur: Zonder zelf in actie te komen is Cádiz CF gepromoveerd naar La Liga, de hoogste voetbalklasse van Spanje.

De koploper had zelf zaterdag op eigen veld met 1-0 verloren van Fuenlabrada, maar zag een dag later concurrent Real Zaragoza met 4-2 onderuit gaan tegen Real Oviedo. Cádiz kan met nog twee competitieronden te gaan niet meer lager eindigen dan de tweede plaats, die ook recht geeft op rechtstreekse promotie.

De club uit Andalusië leidt met 69 punten uit veertig duels, vijf meer dan Huesca en zeven meer dan Zaragoza. Cádiz kwam voor het laatst in het seizoen 2005-2006 uit in de hoogste klasse. Het bleef toen bij één jaar.

Basketbal: Lakers-guard Rajon Rondo breekt duim

08.28 uur: Los Angeles Lakers zal de competitie in de NBA hervatten zonder pointguard Rajon Rondo. De 34-jarige spelverdeler heeft tijdens een training zijn rechterduim gebroken en moet worden geopereerd. Naar verwachting staat hij zes tot acht weken aan de kant.

Rondo liep de blessure op op de tweede dag van de trainingen in Florida, waar de NBA eind juli achter gesloten deuren wordt hervat. Rondo kan wellicht nog een deel van het seizoen meebeleven wanneer de Lakers ver komen in de play-offs. Rondo’s rol zou groter worden nadat pointguard Avery Bradley uit angst voor het coronavirus was afgehaakt voor het restant van het seizoen. De Lakers hebben voor die rol ook JR Smith aangetrokken.

Op 30 juli gaat het seizoen voor de LA Lakers verder met een wedstrijd tegen stadgenoot Clippers.