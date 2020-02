Ajax warmt op voor ’Getafe-uit’

De routinier in de selectie van Ajax snapt dat vele buitenstaanders het duel met de Brabanders als ’tussendoortje’ zien. Een mooie kans ook voor Erik ten Hag om de tegen Vitesse (0-3) teruggekeerde Daley Blind en Hakim Ziyech weer minuten te geven en klaar te stomen voor het nieuwe Europese avontuur. „Maar daarbij zullen we RKC niet onderschatten’, zegt Babel. „De uitwedstrijd heeft bewezen dat RKC het ons lastig kan maken als we niet scherp zijn.”

Ajax speelt de halve finale van de TOTO KNVB-beker bij FC Utrecht op woensdag 4 maart. Het duel in stadion Galgenwaard begint 20.45 uur.