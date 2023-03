Coach Argentinië: ’Gelukkig mens Lionel Messi blijft voorlopig international’

Argentinië speelt over enkele dagen in Buenos Aires tegen Panama, de eerste wedstrijd van het land sinds het eind vorig jaar in Qatar in de finale van het wereldkampioenschap Frankrijk versloeg. Scaloni zei met zijn elftal op dezelfde weg verder te willen. „We zijn moeilijk te verslaan en dat moet zo blijven. Al zal dat steeds lastiger worden. Iedereen wil nu nog meer dan ooit van Argentinië winnen.”

Na het winnen van de wereldtitel gaf Messi al aan vooralsnog door te gaan als international. Een specifieke periode verbond de speler van het Franse Paris Saint-Germain daar niet aan. Scaloni zelf heeft inmiddels zijn contract verlengd tot 2026.