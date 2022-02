Suzanne Schulting grijpt naast goud op 500 meter, wel zilver

De Nederlandse shorttrackster begon op startplek twee, achter de olympisch kampioene van vier jaar geleden, Fontana. De andere finalisten waren de Canadese Kim Boutin, de Chinese Zhang Yuting en de Belgische Hanne Desmet.

Ze begon goed, maar in het gedrang ging Fontana onderuit na een touché met Schulting. Een terechte herstart. Die herstart was geweldig van Schulting, maar Fontana pakte haar terug en hield dit vol tot aan de finish.

Schulting slaat terug

En dus sloeg Schulting na een moeilijke start knap terug in het Capital Indoor Stadium. Maar dat mag eigenlijk al geen verrassing meer heten. De veelvuldig wereldkampioene bleek de afgelopen jaren mentaal al wel vaker van graniet. Shorttrackers leren snel te vergeten. Een traan en een lach liggen op de shorttrackbaan soms maar minuten uit elkaar. Schulting kan tegenvallers als geen ander incasseren en omzetten in positieve energie

Schulting zal na haar val, zaterdag op de mixed relay, ook de onvoorwaardelijke steun van haar ploeggenoten hebben gevoeld. Ze zei sorry, maar dat was totaal niet nodig benadrukten Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout. Vallen en shorttrack gaan een stuk vaker samen dan de atleten lief is, hand in hand. De uitglijder van Schulting paste bovendien ook helemaal niet in haar verder ijzersterke optredens van die avond. Maar uit die sterke optredens haalde ze wel haar vertrouwen voor de 500 meter van maandag.

Het betekende de derde olympische medaille voor Schulting, die vier jaar geleden in Peyongchang brons veroverde op de relay en vervolgens toesloeg met goud op de 1000 meter. De kilometer is de volgende individuele afstand waarop Schulting zich nu kan focussen. Want nu begint het eigenlijk pas voor de shorttrackkoningin.

