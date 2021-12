Video: promotiewedstrijd in Colombia lijkt wel heel opzichtig verkocht

Voetbal

José Mourinho kwaad op journalist: ’Daarom verdienen wij veel meer dan jullie’

Als het niet gaat zoals José Mourinho beoogt dan gaat hij bij tijd en wijle wild om zich heen slaan. Zaterdagavond was het weer eens zover. Een journalist moest het ontgelden nadat het Internazionale van Denzel Dumfries zijn AS Roma een pak rammel had gegeven in de Serie A: 0-3.