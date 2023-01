PSV zit financieel klem om nieuwe aankopen te doen

Door Jeroen Kapteijns

Marcel Brands Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ondanks de lucratieve verkoop van Cody Gakpo kan PSV het geld niet laten rollen deze window. De Eindhovense club is juist druk doende om de post afschrijvingen op transfersommen terug te brengen en in dat beleid past een dure aankoop niet. Als PSV toch weer een groot bedrag zou neertellen, zou de financiële klem waar de club in zit alleen maar groter worden. PSV moet nu al jaarlijks een gat van 40 miljoen euro op de begroting wegwerken door niet geraamde inkomsten, voornamelijk uit spelersverkopen.