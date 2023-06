Oranje traint zonder Cody Gakpo voor finaleronde Nations League

Bondscoach Ronald Koeman traint met spelers die voor clubs uit de Eredivisie, Premier League en Bundesliga uitkomen. De overige internationals hoeven zich pas zaterdag te melden. Nathan Aké (Manchester City) en Denzel Dumfries (Internazionale) arriveren nog later in Zeist. Zij spelen zaterdagavond de finale van de Champions League.

Koeman heeft zijn huidige trainingsgroep aangevuld met Sepp van den Berg, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Quinten Timber en keepers Bart Verbruggen en Jasper Schendelaar. Die spelers van Jong Oranje houden hun conditie op peil met het oog op het EK van later deze maand in Georgië en Roemenië.

Blind en Reijnders

Daley Blind en Tijjani Reijnders trainen ook mee. Koeman heeft hen niet opgenomen in zijn definitieve selectie van 23 spelers voor de finaleronde van de Nations League. Het duo blijft tot en met de wedstrijd tegen Kroatië van volgende week woensdag bij Oranje, omdat het aan het einde van het seizoen lastig is om op het laatste moment nog spelers op te roepen. Tot aan die wedstrijd kan Koeman geblesseerde of zieke internationals nog vervangen. Blind kreeg de afgelopen maanden nauwelijks speeltijd bij Bayern München. Reijnders traint deze week na een goed seizoen met AZ voor het eerst mee met de nationale ploeg.

Oranje stuit woensdag op Kroatië in de halve finale van de Nations League. Vier dagen na dat duel in De Kuip wacht een finale of wedstrijd om de derde plaats tegen Spanje of Italië. Memphis Depay komt niet in actie tijdens beide duels. De aanvaller is onvoldoende hersteld van een spierblessure, liet de KNVB maandag al weten. Gakpo lijkt een belangrijke kandidaat om de topscorer van het huidige Oranje in de punt van de aanval te vervangen. Wout Weghorst is de andere spits uit de selectie van Oranje. Steven Bergwijn en Donyell Malen hebben in het verleden ook als centrumaanvaller gespeeld.