Michael de Leeuw ziet zijn twee goals afgekeurd worden: ’De scheids trapte erin’

„Dit is echt balen”, verzuchtte De Leeuw na afloop tegenover ESPN. „Twee goals van mij gaan niet door en dan winnen we ook nog eens niet door een knullige goal die we weggeven.”

De Leeuw dacht in de 26e minuut zijn ploeg met een prachtige goal op 2-0 te zetten. Het feest ging echter niet door vanwege een vermeende overtreding op Robin Pröpper. „Ik nam een lange bal perfect aan en was meteen weg”, blikte hij terug. „Ik raakte Pröpper heel licht en hij maakte daar optimaal gebruik van. Ik vind dit geen overtreding. Dit is voetbal. Ik ontwijk hem en toucheer hem en gaat hij liggen terwijl hij was uitgespeeld. De scheids trapte er helaas in.”

Bekijk ook: FC Groningen weet ook tegen FC Twente het tij niet te keren

Tien minuten na rust leek De Leeuw alsnog voor 2-0 te zorgen. Maar weer was niets minder waar. Deze keer werd zijn doelpunt geannuleerd vanwege een handsbal bij Cyril Ngonge, die de assist gaf. „Je kunt me op deze avond wel een pechvogel noemen, ja.”