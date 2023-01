Superieure Leerdam kroont zich tot Europees kampioene sprint

Door onze Telesportredactie

Jutta Leerdam. Ⓒ ANP/HH

Hamar - Jutta Leerdam is voor de tweede keer in haar loopbaan Europees kampioen sprint geworden. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma was oppermachtig tijdens het toernooi in Hamar.