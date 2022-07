’Gele’ Vos sprint naar tweede etappezege Tour de France Femmes

Het was voor Vos haar tweede dagsucces in deze Tour. Maandag was ze ook al de beste. Haar voorsprong in het algemeen klassement op nummer twee Silvia Persico is opgelopen tot 30 seconden. Demi Vollering staat zesde op 1.11 van Vos. Annemiek van Vleuten heeft 1.28 achterstand.

Het peloton kreeg vrijdagmiddag vier korte beklimmingen voor de kiezen. Voorafgaand leek het de ideale rit voor vluchters, maar het peloton leek lange tijd niet van plan om iemand te laten vertrekken. Na 50 kilometer kreeg een grote kopgroep, met onder anderen Silke Smulders, uiteindelijk de ruimte.

Maar ook zij hielden het niet vol. De laatste vluchter, Le Net, werd zo’n vijf kilometer voor de meet gegrepen. En dus kwam er toch een massaspurt. Daarin bleek de Nederlandse weer een klasse apart.

Wiebes valt

Met nog twintig kilometer te gaan kwam Lorena Wiebes hard ten val in de afdaling. Ze kon gelukkig weer opstappen, maar kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Ze liep moeizaam naar haar fiets en haar elleboog bloedde flink.

Van de zes etappes die nu verreden zijn, zijn er liefst vier door een Nederlandse vrouw gewonnen.