Kijkcijferrecord voor topper Ajax - PSV

Het duel in de Johan Cruijff ArenA, dat eindigde in 2-2, is daarmee de best bekeken Eredivisiewedstrijd ooit, meldt ESPN.

Het vorige kijkcijferrecord stond op naam van Ajax - Feyenoord. Naar die ontmoeting op 27 oktober 2019 in Amsterdam keken 1.419.200 mensen.

Komende zondag 17 januari staat de Klassieker weer op het programma.