Meerderheid Duitsers wil niet dat Bundesliga weer begint

Het is nog altijd de vraag of en wanneer de Bundesliga weer zal beginnen. Ⓒ BSR Agency

Een meerderheid van de Duitse bevolking voelt er weinig voor dat de voetbalcompetitie in de Bundesliga wordt hervat. 46 procent is tegen, 34 procent voor. Dat blijkt uit een in opdracht van persbureau DPA uitgevoerd onderzoek door het instituut YouGov.