Thomas Letsch in beeld bij Standard Luik

Datzelfde bedrijf heeft ook het Italiaanse Genoa in portefeuille en daar is Johannes Spors technisch directeur. De Duitser was degene die Letsch twee jaar geleden naar Arnhem haalde. Diens komst wekte in eerste instantie bevreemding omdat hij een allerminst indrukwekkend cv had, maar het pakte goed uit.

In zijn eerste seizoen leidde Letsch de Arnhemmers naar de bekerfinale en de vierde plaats, waarmee een plaats in de voorronde van de Conference League werd afgedwongen. Letsch oogstte bewondering met de manier waarop hij Riechedly Bazoer en Oussama Tannane aan het voetballen wist te krijgen. Dit seizoen trok Letsch de positieve lijn aanvankelijk door. Vitesse wist zich ten koste van Anderlecht te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League en daarin zelfs de groepsfase te overleven. Uiteindelijk stokte het Europese avontuur van Vitesse pas in de achtste finales, waarin de huidige finalist AS Roma te sterk was. In de competitie zakte Vitesse na de Europese uitschakeling ver weg, maar deelname aan de play-offs voor een Europees ticket werd wel veiliggesteld.

Het contract van Letsch in Arnhem loopt door, maar gezien de onzekere situatie van de club zal de Duitse trainer niet bij voorbaat nee zeggen tegen een voortijdig vertrek. De Russische eigenaar Valeriy Oyf heeft Vitesse in de verkoop gezet. Zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst, heeft dat grote impact op het sportieve verhaal. Vitesse ziet belangrijke schakels vertrekken, omdat hun (huur)contract afloopt, maar technisch directeur Benjamin Schmedes kan nog niets doen, omdat onduidelijk is met welk budget de Arnhemse club volgende seizoen kan gaan werken.