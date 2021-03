Grimmige protestmars naar aanleiding van ’moord’ Diego Maradona

„Hij is niet overleden, hij is vermoord”, zeggen de demonstranten in filmpjes die ze via de sociale media verspreiden. De meeste van hen droegen shirts van het Argentijnse voetbalelftal en hadden borden bij zich met daarop afbeeldingen van Maradona.

Een panel van medisch experts onderzoekt momenteel of Maradona voor zijn dood wel de juiste behandeling heeft gekregen. De volksheld, die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte, overleed op 25 november op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval, enkele weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan waarbij een bloedprop werd verwijderd. Sindsdien zijn er veel twijfels over de behandeling die Maradona heeft gekregen. Zo zou hij niet op de juiste manier zijn verzorgd.

Dochter Dalma Maradona tijdens de demonstratie. Ⓒ EPA

Kinderen

Enkele kinderen van Maradona, onder wie zijn dochters Dalma en Giannina, liepen ook mee in de protestmars door Buenos Aires. Volgens Argentijnse media vertrokken zij toen de sfeer grimmiger werd. De actievoerders uitten onder meer doodsbedreigingen aan het adres van Matias Morla, de advocaat van Maradona die het medische team had geformeerd dat ’Pluisje’ na diens operatie zo goed mogelijk moest behandelen.