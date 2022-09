Oranje kan KNVB ’Final Four 2023’ bezorgen

Wint Oranje wel in Polen en België niet van Wales, dan zijn Van Gaal en zijn spelers sowieso eerste in de groep. Met Polen treft het Nederlands elftal in Warschau een land dat al is uitgeschakeld voor de groepswinst.

Nederland heeft op dit moment 10 punten en een doelsaldo van plus 5. België volgt op drie punten achterstand en heeft een doelsaldo van plus 3. Winnen Nederland en België vanavond allebei, dan is het voor Oranje zaak een beter doelsaldo te houden. Lukt dat, dan mag ook met drie doelpunten verschil worden verloren van België.

Kwalificeert Oranje zich voor de Final Four, dan zal de KNVB het mini-toernooi tussen de winnaars van de vier groepen in poule A organiseren in juni volgend jaar. De voetbalbond moet de stadions nog aanwijzen, maar het ligt in de verwachting dat de finale in de Johan Cruijff ArenA plaatsvindt. Het zou voor de tweede keer zijn dat Nederland zich plaatst voor de Final Four. In 2019 haalde Oranje met bondscoach Ronald Koeman ook de laatste vier en zelfs de finale waarin met 1-0 werd verloren van gastland Portugal. Bij plaatsing voor 2023 zit Koeman trouwens opnieuw op de bank bij Oranje, omdat hij Van Gaal per 1 januari opvolgt.