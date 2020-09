Robin van Persie heeft advies voor Donny van de Beek

Van Persie voorziet Van de Beek van advies in zijn column. „Donny wordt binnengehaald als een grote aankoop van Manchester United, maar hij zal ontdekken dat die andere 22 spelers daar eerder ook als ’grote aankoop’ zijn gehaald. De een had een nog grotere transfer dan de ander. Het betekent dat hij er meteen moet staan en daar moet hij zich mentaal op instellen. Want Manchester United is in alle opzichten een beest van een club.”

Robin van Persie veroverde in 2013 met Manchester United de Engelse landstitel. Ⓒ BSR Agency

De 102-voudig international stelt Van de Beek zich moet instellen op een drukker bestaan dan bij Ajax. „De grootsheid van Manchester United heeft ook zijn weerslag op de commerciële activiteiten die straks van Donny worden verwacht. In mijn eerste jaar bij United was dat aantal nul, in mijn laatste moest ik elke week opdraven. Toen ik recent bij Marcus Rashford was, vroeg ik hem hoe vaak hij nu iets commercieels moet doen. Hij kon zich de laatste vrije middag na een training niet meer herinneren. Dat is even andere koek dan na een training een siëstaatje pakken.”

