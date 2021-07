Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet nog kansen: ’Groot voordeel’

Op het Britse circuit was het topteam jarenlang oppermachtig. Teambaas Toto Wolff stipt aan dat Mercedes met zowel Lewis Hamilton (start als tweede) en Valtteri Bottas (derde) twee ijzers in het vuur heeft om Verstappen aan te vallen. Diens teamgenoot Sergio Pérez start vanuit de pitstraat na een flinke spin in de sprintrace en speelt waarschijnlijk geen rol van betekenis.

„Dat is zeker een groot voordeel”, aldus Wolff. „We kunnen kiezen voor verschillende bandensets en verschillende strategieën. Ik denk ook dat we de snelheid hebben. Als Lewis z’n positie had gehouden, hadden we vermoedelijk eenzelfde soort sprintrace gezien, maar dan met een Mercedes vooraan. Lewis was lange tijd in staat om Max te volgen.” Mercedes is dit weekeinde sneller op de rechte stukken dan Red Bull. Dat team wint juist veel tijd terug in de bochten, omdat het met meer vleugel rijdt.

Wolff is ook zeer te spreken over het experiment met sprintraces, dat dit jaar nog twee keer een vervolg krijgt. „Over het hele format kan je nog twisten, bijvoorbeeld wat de zaterdagtraining betreft”, stelt de Oostenrijker. „Maar het geeft de fans meer entertainment. Bijvoorbeeld vier keer per jaar zou ik het prima vinden. Niet elke week, gezien het onverwachte karakter. Dat zie je nu bijvoorbeeld met Pérez, die zich normaal gesproken veel beter had gekwalificeerd.”

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1