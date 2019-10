PSV vreest langere absentie van sterspelers

De blessure van Steven Bergwijn (hamstring) lijkt tevens te serieus om het duel in Rotterdam te kunnen halen. Alleen Mohamed Ihattaren zou erbij kunnen zijn op Het Kasteel. Het ontbreken van drie sterspelers brak PSV op tegen AZ. Met zijn nummer 10 Ihattaren zou trainer Mark van Bommel in ieder geval één cruciaal onderdeel van zijn bewierookte trio weer terugkrijgen. Dat is nodig ook, want Ryan Thomas werd na zijn rode kaart tegen AZ voor twee duels (plus één voorwaardelijk) geschorst. Hij zal, net als Nick Viergever en Jorrit Hendrix die hun laatste duel schorsing uitzitten, niet spelen tegen Sparta.

Herkansing Bruma

Met Ihattaren mag dan de man van de ideeën en creatieve oplossingen terugkeren, het betekent nog steeds dat Van Bommel opnieuw minstens vier van zijn beoogde basisspelers zal moeten vervangen. Wanneer de invalkrachten zich zo presenteren als tegen AZ, valt dat niet mee. Krijgt Bruma een herkansing, dan mag van de grote zomeraankoop en nota bene Portugees international veel meer worden verwacht. Hetzelfde geldt voor invaller Kostas Mitroglou, die leuk begon in Eindhoven, maar zijn verwachte toegevoegde waarde vervolgens nauwelijks nog etaleerde.

PSV is in ieder geval nog niet uit de personele problemen, nu er al een streep lijkt te staan door vijf namen richting het volgende competitieduel. En uitgerekend nu er een achterstand van zes punten is ontstaan op koploper Ajax.