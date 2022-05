PSV-aanvoerder Gakpo: ’Penalty belachelijk’

„Ik denk dat het geen penalty was. Hij schoot van dichtbij zo hard en ik denk dat Mauro Júnior er niks aan kon doen. Ja, ik vind het belachelijk”, zei Gakpo, die voor de camera van ESPN vrij rustig bleef na het weggeven van de 2-0-voorsprong.

„In de eerste helft domineerden we echt en hadden we meer moeten scoren. In de tweede helft waren zij wat beter, maar kregen wij mogelijkheden uit te lopen. Dan weet je dat als zij scoren het hele publiek erachter gaat staan. Dit is echt zonde.”

Discutabel

Met nog twee duels te spelen, is de voorsprong van Ajax nog altijd 4 punten. „Ik vind het jammer dat het zo wordt beslist, ook die discutabele bal die uit leek in het duel met Ajax”, haalde Gakpo een ander belangrijk moment in de titelstrijd aan.

Gakpo was in De Kuip twee keer trefzeker en vooral zijn tweede doelpunt, een stiftje, was fraai. „Het was een mooie goal, ja. Maar daar hebben we niks aan.”

Dessers: ’Je kan ’m geven’

Ook Feyenoorder Dessers bekende dat hij de penalty discutabel vond. „Het was licht, maar je kan hem geven. Los van de penalty vond ik de scheidsrechter erg goed vandaag. Het was een mooie middag, maar ik weet niet of alle Feyenoord-fans er blij mee zijn.”

Feyenoord-debutant Sandler geniet van slotkwartier tegen PSV

Eindelijk heeft Philippe Sandler zondagmiddag zijn debuut voor Feyenoord kunnen maken. Een kwartier voor tijd viel de in de winter van Manchester City gekomen verdediger in, bij 0-2 voor PSV. „Het was zwaar”, keek hij terug. „Maar we hebben in de slotfase de achterstand weggewerkt en een punt gepakt. Mooier kon het bijna niet voor mij.”

Sinds hij in Rotterdam is zat het Sandler vooral tegen en zelden was hij fit. „Gelukkig ben ik hier geweldig opgevangen. Iedereen heeft mij gesteund, en mede daardoor ben ik stap voor stap vooruitgegaan. Het is fantastisch dat ik er nu bij kon zijn. Voor een hele wedstrijd is het nog te vroeg, maar deze minuten waren heel mooi voor mij.”

Feyenoord begon moeizaam aan het duel met PSV en stond halverwege met 0-2 achter. Sandler zag het vanuit de dug-out. „In de eerste helft speelden we niet zoals we dat gewend zijn. Misschien een gevolg van de inspanningen eerder in de week bij Olympique Marseille. Een late wedstrijd donderdagavond, vrijdag de terugreis, dat speelt toch allemaal mee. Gelukkig hebben we na de hervatting op basis van de ons bekende wilskracht nog een gelijkspel afgedwongen.”