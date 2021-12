Glory: knock-out die Badr Hari uitschakelde beste van het jaar

Hari ging zaterdag 4 september in de tweede ronde van zijn partij knock-out, nadat de Pool hem op het hoofd had getrapt. De Amsterdamse Marokkaan had de eerste ronde in Ahoy nog gedomineerd, maar ging in de ronde erna neer en wist zich niet meer binnen 10 seconden op te richten.

„Er waren te veel emoties in de ring en ik kan me niet herinneren wat ik toen voelde of dacht”, aldus Wrzosek op de website van Glory in een terugblik op zijn gewonnen partij. „Ik wist niet of hij zou opgeven of weer zou opstaan. Na een paar seconden, toen ik zag dat hij probeerde op te staan en hij weer viel, wist ik dat ik het gevecht had gewonnen. Maar van de eerste 5 minuten na het gevecht herinner ik me niks meer, vanwege alle emoties.”

„Als ik de partij als kickboksfan terugkijk, was deze comeback krankzinnig. Het was bizar. Ik weet niet of er ooit een kickbokser is geweest die dit heeft gedaan. Misschien in kleine gevechten in andere landen, maar niet in een Badr Hari-gevecht. Maar hier draait het om zwaargewichten. Mijn knock-out is de beste beschrijving van de zwaargewichtdivisie. Alles kan gebeuren.”