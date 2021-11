Premium Het beste van De Telegraaf

Transfervrije topschutter eindigt als vierde in Ballon d’Or-verkiezing Topclubs in rij voor Vivianne Miedema: Oranje-spits kan een van best betaalde voetbalsters worden

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Vivianne Miedema beschikt bij Arsenal over een aflopend contract. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Vivianne Miedema mocht maandag het oefenduel van Oranje, waarin met een B-elftal met 0-0 gelijk werd gespeeld tegen Japan, overslaan om rust te pakken. Desondanks stond de goaltjesdief volop in de belangstelling. Ze werd door de BBC verkozen tot wereldvoetbalster van het jaar en eindigde als vierde in de Ballon d’Or-verkiezing. Die onderscheiding was zoals verwacht voorbehouden aan een speelster (Alèxia Putellas) van Champions League-winnaar FC Barcelona. Lieke Martens eindigde als vijfde, pal achter Miedema, voor wie de topclubs momenteel in de rij staan.