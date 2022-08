Klaiber voor drie jaar naar FC Utrecht

Ajax en FC Utrecht zijn akkoord over een overgang van Klaiber, die bij Ajax geen sportief perspectief meer had. Klaiber levert flink in qua salaris om weer bij zijn oude liefde aan de slag te kunnen gaan. De inwoner van Hoef en Haag moet nog wel de medische keuring ondergaan.

Mede door een zware kruisbandblessure, die hem bijna een jaar aan de kant heeft gehouden, heeft de geboren Nieuwegeiner slechts 28 duels voor Ajax gespeeld. Met de 28-jarige Klaiber krijgt FC Utrecht-trainer Henk Fraser er een aanvallend ingestelde rechtsback bij, die goed uit de voeten kan in het 3-5-2 systeem dat hij wil spelen. Zijn opvolger bij FC Utrecht, Hidde ter Avest, kan behalve op de rechtsbackpositie ook goed uit de voeten als een van de drie centrale verdedigers.

Memorabel moment

Klaiber speelde tussen 2007 en 2020 al voor FC Utrecht, waar hij de jeugdopleiding doorliep en waarvoor hij op 23 februari 2014 zijn debuut in de hoofdmacht maakte. Na een verhuurperiode aan FC Dordrecht brak de drievoudig Surinaams international onder trainer Erik ten Hag door in de hoofdmacht van FC Utrecht. In totaal kwam Klaiber tot 153 duels voor FC Utrecht, waarin hij negenmaal scoorde.

Een van de meest memorabele momenten beleefde Klaiber als speler van FC Utrecht tegen Ajax. In de halve finale van de KNVB-beker in het seizoen 2019/2020 incasseerde Klaiber bij een 2-1 voorsprong een gele kaart, waardoor hij geschorst was voor de finale tegen Feyenoord. De rechtsachter was ontroostbaar en stond huilend op het veld, ook omdat hij door een liesblessure al de bekerfinale van 2016 had gemist. Uiteindelijk zou vanwege de corona-uitbraak de finale tegen Feyenoord helemaal niet meer gespeeld worden.

Aanwinst nummer twaalf

Klaiber is aanwinst nummer twaalf van FC Utrecht, dat deze zomer zeer actief is op de transfermarkt. Eerder werd Luuk Brouwers voor 750.000 euro overgenomen van Go Ahead Eagles en de transfervrije Bas Dost (Club Brugge), Nick Viergever (Greuther Fürth), Joshua Rawlins (Perth Glory), Jens Toornstra (Feyenoord), Taylor Booth (Bayern München) en Calvin Raatsie (Ajax) vastgelegd. Daarnaast werden Modibo Sagnan (Real Sociedad), Can Bozdogan (Schalke 04) en Daishawn Redan (Hertha BSC) gehuurd met een optie tot koop en doelman Vassili Barkas gehuurd van Celtic.

Bovendien werd Ramon Hendriks gehuurd van Feyenoord, maar zijn komst werd doorkruist door een kruisbandblessure tijdens zijn vakantie. Met de komst van Klaiber is FC Utrecht nog niet uitgewinkeld. De club uit de Domstad is nog druk doende om rechteraanvaller Naoki Maeda aan de selectie toe te voegen. De Japanner raakte als huurling in januari tegen Ajax direct zwaar geblesseerd aan zijn enkel, maar is inmiddels helemaal fit en zou graag zijn Nederlandse avontuur verlengen.