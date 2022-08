Kaarten WK-duels Oranje vliegen nog niet over de toonbank

De FIFA biedt nog kaarten te koop aan voor het toernooi, dat op 20 november begint en op 18 december eindigt. De wereldvoetbalbond verwacht dat er in totaal 1,2 miljoen bezoekers naar Qatar komen. Het Nederlands elftal nam in 2014 voor het laatst deel aan een WK. Toen zaten er bij de wedstrijden van Oranje ruim 5000 fans uit Nederland in de Braziliaanse stadions.

„Het WK wordt nu niet in de zomer gespeeld, dus het is voor veel mensen lastiger vakantie op te nemen”, verklaart een woordvoerder van de KNVB. „Het is ook geen goedkoop WK en het leven is de laatste tijd duurder geworden. Maar het Nederlands elftal komt in september weer in actie. Mogelijk wakkert dat nog enige interesse aan.”

Het Nederlands elftal speelt op 21 november op het WK tegen Senegal. Daarna volgen groepsduels met Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november). Die laatste twee wedstrijden worden uitgezonden in de Johan Cruijff ArenA, dat tijdens het WK in het ’Huis van Oranje’ verandert. De KNVB zendt het duel met Senegal uit in AFAS Live, tegenover het stadion waar Ajax alle thuisduels speelt.

Oranje-supporters kunnen in Qatar voor de wedstrijden terecht in een fanzone, waar Nederlandse muziek wordt gedraaid. Hotels in Doha en omgeving zijn duur. Veel fans zijn van plan uit te wijken naar Dubai en willen op de wedstrijddagen naar Qatar vliegen. Hotels in Qatar rekenen tijdens het WK al snel honderden euro’s voor een overnachting. De organisatie van het WK ziet in dat er een tekort aan betaalbare kamers is. Daarom worden tijdens het WK tentenkampen in de woestijn opgezet. Ook meren er tijdens de mondiale eindronde cruiseschepen aan waar supporters kunnen slapen.