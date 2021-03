Jeroen Delmee heeft ’heetste stoeltje in hockey’ te pakken: ’Mooier kan niet’

Jeroen Delmee, hier als bondscoach van de Fransen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met de benoeming van Jeroen Delmee als opvolger van mannenbondscoach Max Caldas na de Olympische Spelen van Tokio, haalt de KNHB een hockeycoach in huis die staat te popelen om het ingedutte Oranje nieuw leven in te blazen. Dat één van de grootste Nederlandse hockeyers ooit hiertoe in staat is, bewees het 48-jarige hockeydier uit Boxtel eerder in België en Frankrijk.