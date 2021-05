Colombiaanse vakbond roept op tot stilleggen voetbalcompetities

Al ruim twee weken wordt in het Zuid-Amerikaanse land geprotesteerd tegen de regering van president Ivan Duque. De oproerpolitie zet geregeld traangas in om de demonstranten uiteen te drijven. Dat gebeurde donderdag ook bij het stadion van Barranquilla, een stad in het noorden van Colombia. Daar moest de wedstrijd uit het toernooi om de Copa Libertadores tussen America de Cali en Atletico Mineiro maar liefst vijf keer worden onderbroken, omdat de spelers last hadden van het traangas dat het stadion binnen drong. Het duel begon daarom ook al later dan de bedoeling was. Het Braziliaanse Atletico Mineiro won in het onrustige Barranquilla met 3-1.

„We weten wat er in het land aan de hand is, we hebben het nu zelf ervaren op het veld”, zei aanvoerder Adrian Ramos van thuisclub America de Cali. Over een maand begint de Copa America, het Zuid-Amerikaanse toernooi dat in Colombia en Argentinië wordt gehouden. De finale staat voor 10 juli gepland in Barranquilla. Vanwege alle onrust is onduidelijk of Colombia gastland kan blijven.