Er is voor de Nederlandse autocoureurs in 2021 veel om naar uit te kijken

De autosport-export van Nederland zit al jaren in de lift. Uithangbord Max Verstappen is in de Formule 1 uitgegroeid tot een wereldster en een van de populairste coureurs. In zijn schaduw timmeren landgenoten in andere klasses ook aan de weg. Er is dit seizoen weer héél veel om naar uit te kijken voor de liefhebber. De belangrijkste coureurs, evenementen en ontwikkelingen op een rijtje.